. Сын Наташи Королевой и его подруга теперь сами зарабатывают на жизнь
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Сын Наташи Королевой и его подруга теперь сами зарабатывают на жизнь

Сын Наташи Королевой и его подруга теперь сами зарабатывают на жизнь
Певица Наташа Королева переселила сына Архипа с подругой Мелиссой Волынкиной на съемную квартиру. Наташа Королева несколько месяцев назад отселила единственного сына Архипа Глушко и его невесту-стриптизершу Мелиссу Волынкину из своего роскошного особняка. Молодые почти год обитали на чердаке. Теперь певица сняла им скромную однушку за 35 тысяч рублей в старом доме без лифта. Так наследник певицы и Сергея Глушко начал самостоятельную жизнь. Сын Наташи Королевой и ее невестка стриптизерша Мелисса Волынкина стараются теперь сами себя обеспечивать. Возлюбленная Архипа Глушко работает визажисткой. А отпрыск певицы и стриптизера Тарзана крутится, как может. Архип параллельно с учебой в университете строит карьеру певца и подрабатывает репетитором. Он дает частные уроки японского языка. За одну встречу Архип получает от двух до пяти тысяч рублей.
Королева ранее говорила, что не жалеет денег на сына, но при этом хочет, чтобы он был более самостоятельным. «Самостоятельная жизнь сыну однозначно пошла на пользу. Когда ты при маме с папой и все на блюдечке подают, расслабляешься. А когда отвечаешь за себя сам, ко многим вещам начинаешь относиться серьезнее», - говорила певица. К слову, избранница Архипа виртуозно танцует на шесте и раньше получала за это по 800 тысяч рублей в месяц. «Я была куда богаче, чем он. Мы могли пойти в бар, и я могла заплатить и за себя, и за него. Я не знала, кто он. Мой заработок в хорошие месяцы составлял 800 тысяч рублей в месяц. Я жадная стриптизерша», - откровенничала Мелисса. Однако в какой-то момент Наташа предложила девушке сменить профессию и даже посодействовала этому - устроила ее визажисткой. Теперь Мелисса красит клиентов за деньги.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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