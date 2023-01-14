. Татьяна Буланова рассказала о рождении третьего ребенка
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Татьяна Буланова рассказала о рождении третьего ребенка

Татьяна Буланова рассказала о рождении третьего ребенка
Певица Татьяна Буланова рассказала о проблемах воспитания ребенка в ее возрасте. Звезда сцены поделилась мнением о рождении наследника от молодого избранника. У 53-летней Татьяны Булановой двое детей от разных мужчин: одному без малого 30 лет, второму — 16. При этом есть вероятность, что звезда сцены в скором времени вновь познает радость материнства. Артистка вот-вот сыграет свадьбу с бизнесменом Валерием Рудневым, а у него, насколько известно, детей нет.  Сама Буланова не спешит с заявлениями о рождении третьего малыша. По ее словам, решение родить еще одного наследника, учитывая ее возраст, — это серьезный шаг, который нужно хорошо обдумать. 
Смущает звезду не способность самостоятельно зачать ребенка (в этом вопросе знаменитость уже нашла выход), а то, что наследника нужно ставить на ноги и сопровождать его по жизни. «Если честно, я была психологически готова только к первому ребенку <…> Сейчас дело даже не в том, чтобы выносить и родить, в крайнем случае это может сделать суррогатная мама. Но ведь ребенка надо воспитывать. Это не кот, которого на ночь можно закрыть на кухне, чтобы он не мешал спать. Дети — это очень большая ответственность. Помимо того, что ребенка надо поставить на ноги и дать ему образование, нужно все равно всю жизнь как бы сопровождать его», — разоткровенничалась Буланова с РИА ФАН.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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