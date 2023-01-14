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Татьяна Буланова рассказала о третьей свадьбе

Татьяна Буланова рассказала о третьей свадьбе
Певица Татьяна Буланова рассказала подробности будущего торжества. Влюбленные еще не определилась с датой свадьбы, но уверены, что она должна состояться летом. Татьяна Буланова готовится стать женой в третий раз. Избранником певицы стал бизнесмен Валерий Руднев, младше ее почти на 20 лет. Хотя предложение руки и сердца от молодого любовника давно поступило, пара до сих пор не определилась с датой торжества. Единственное, в чем они уверены, так это во времени года: две предыдущие свадьбы Буланова отыграла осенью, поэтому на этот раз, по ее мнению, сценарий должен быть иным.
«Мне кажется, в Петербурге для этого мероприятия подходит июнь-июль. Наверное, даже июнь все-таки лучше: разгар белых ночей. Мне бы хотелось так», — объяснила певица, добавив, что было бы неплохо прокатиться по Неве в свадебных нарядах. Что касается того, как именно должно пройти торжество, знаменитость не сомневается: будет шумно, весело и, вероятнее всего, с большим количеством приглашенных. «Моя первая свадьба была совершенно камерная. На второй гостей было немного, но присутствовало много журналистов. А когда в третий раз выходишь замуж, это вообще не важно: каким будет празднество. Но у Валеры это первый брак, ему хочется такой прям настоящей свадьбы, и я его понимаю <…> Окончательное принятие решения — чисто мужская прерогатива. Поэтому я тут отдаю Валере все на его усмотрение», — поделилась звезда с РИА ФАН.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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