. «Теперь ты коммунист, Гарри»: Как бы выглядели герои поттерианы, если бы жили в Советском Союзе

Нейросети продолжают радовать нас и удивлять. В этот раз нам на глаза попались забавные работы пользователя Reddit под никнеймом avmnoian, который попытался совместить несовместимое, а именно героев фильмов о Гарри Поттере и Советский Союз. Для создания картинок автор использовал популярную ныне нейросеть Midjourney.

Смотреть на преобразившихся до неузнаваемости любимых персонажей крайне любопытно, ведь кардинально изменились не только их костюмы (мантии волшебников сменились на форму и сдержанные пиджаки), но и даже выражения лиц. Вы только вглядитесь в эту серьёзность и непоколебимость! Прямо до мурашек пробирает!

Северус Снегг

Гарри Поттер

Нового Поттера можно считать настоящим образцом коммуниста и партийного работника!

Гермиона Грейнджер

Рон Уизли

Рон стал настоящим красавчиком. Он возмужал, превратившись в статного советского парня, который, вероятно, без ума от спорта.

Рубеус Хагрид

Альбус Дамблдор

Волан-де-Морт

Драко Малфой

Многие почитатели нейросетей обожают использовать при создании сюжетов советскую тематику. Например, motion-дизайнер Ян Донсков превратил некоторых голливудских знаменитостей в пионеров. Этот эксперимент также заслуживает внимания. Предлагаем вам при желании с ним ознакомиться.

Беллатриса Лестрейндж

Гарри Поттер в советской обстановке

Ещё один пользователь Reddit попытался перенести всеми любимого волшебника в обстановку СССР. Кстати, интересно, что изображения получились в достаточно схожей стилистике с теми, который создал автор avmnoian. Нейросеть Midjourney знает, как погрузить в необходимую атмосферу и какие именно детали для этого следует использовать.

Здесь вы можете посмотреть, как бы выглядели герои фильма «Один дома 2», если бы его решили снять в СССР.