. Ubisoft прокомментировали статус Beyond Good and Evil 2 — игру пока не отменили

В последние дни широко обсуждается новость, что компания Ubisoft столкнулась с определенными финансовыми проблемами, из-за чего вынуждена сокращать свои бюджеты на разработку, увольнять сотрудников и отменять проекты с низкими шансами коммерческого успеха. Похоже, что к списку таких проектов не относится сиквел Beyond Good and Evil, который является настоящим долгостроем Ubisoft.

Портал PCGamesN обратился к представителям Ubisoft за комментарием по статусу разработки Beyond Good and Evil 2. Издательство ответило, сообщив, что игра все еще разрабатывается, с тем же амбициозным видением, что и раньше:

Разработка Beyond Good and Evil 2 продолжается. Команда работает над тем, чтобы выполнить свое амбициозное обещание.

Напомним, впервые разработку Beyond Good and Evil 2 анонсировали еще в 2008 году, тогда как представили полноценно проект в 2017 году, с планами провести открытое тестирование в 2019 году. В конце 2018 года представили геймплей Beyond Good and Evil 2. До сих пор открытый тест не стартовал, и, согласно данным инсайдеров, разработка игры продвигается не лучшими темпами.