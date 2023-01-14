. Ubisoft прокомментировали статус Beyond Good and Evil 2 — игру пока не отменили
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Ubisoft прокомментировали статус Beyond Good and Evil 2 — игру пока не отменили

Ubisoft прокомментировали статус Beyond Good and Evil 2 — игру пока не отменили


В последние дни широко обсуждается новость, что компания Ubisoft столкнулась с определенными финансовыми проблемами, из-за чего вынуждена сокращать свои бюджеты на разработку, увольнять сотрудников и отменять проекты с низкими шансами коммерческого успеха. Похоже, что к списку таких проектов не относится сиквел Beyond Good and Evil, который является настоящим долгостроем Ubisoft.

Портал PCGamesN обратился к представителям Ubisoft за комментарием по статусу разработки Beyond Good and Evil 2. Издательство ответило, сообщив, что игра все еще разрабатывается, с тем же амбициозным видением, что и раньше:

Разработка Beyond Good and Evil 2 продолжается. Команда работает над тем, чтобы выполнить свое амбициозное обещание.

Напомним, впервые разработку Beyond Good and Evil 2 анонсировали еще в 2008 году, тогда как представили полноценно проект в 2017 году, с планами провести открытое тестирование в 2019 году. В конце 2018 года представили геймплей Beyond Good and Evil 2. До сих пор открытый тест не стартовал, и, согласно данным инсайдеров, разработка игры продвигается не лучшими темпами.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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