. В Анкаре сообщили о переговорах России и Турции по скидке на газ
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В Анкаре сообщили о переговорах России и Турции по скидке на газ

В Анкаре сообщили о переговорах России и Турции по скидке на газПредставитель Эрдогана заявил, что пока не знает, какая будет скидка на газ для Турции

Россия и Турция ведут переговоры о скидках на газ. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын на встрече с журналистами рассказал, что компании «Газпром» и Botas все еще обсуждают детали сделки. «Botas обсуждал это с "Газпромом" в течение нескольких месяцев. Я не знаю, о чем им удалось договориться, но я знаю, что они все еще поддерживают контакты по этой теме», — заявил он.

Вдобавок политик отметил, что пока не в курсе, сколько процентов будет составлять скидка для страны. «Не знаю, какой будет скидка, будет ли это 25 процентов или больше, или меньше», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Турция не испытывает проблем с газом в зимний период из-за хороших отношений с соседями и инвестиций в энергетический сектор.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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