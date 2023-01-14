. В Черемхово полицейские разыскали водителя, сбившего девочку на переходе

В Черемхово полицейские установили и задержали водителя, который сбил девочку. Как выяснили полицейские МО МВД России «Черемховский», утром 12 января водитель Renault Sandero, двигаясь по улице Декабрьских Событий, сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии виновник скрылся с места. Ребенка доставили в больницу с незначительными травмами.

В ходе разыскных мероприятий инспекторы ДПС установили, что за рулем иномарки находился 39-летний житель Черемховского района. Обстоятельства ДТП устанавливаются.



