. В Черемхово полицейские разыскали водителя, сбившего девочку на переходе
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В Черемхово полицейские разыскали водителя, сбившего девочку на переходе

В Черемхово полицейские установили и задержали водителя, который сбил девочку. Как выяснили полицейские МО МВД России «Черемховский», утром 12 января водитель Renault Sandero, двигаясь по улице Декабрьских Событий, сбил 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После аварии виновник скрылся с места. Ребенка доставили в больницу с незначительными травмами.

В ходе разыскных мероприятий инспекторы ДПС установили, что за рулем иномарки находился 39-летний житель Черемховского района. Обстоятельства ДТП устанавливаются.


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По материалам: irk

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