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В Госдуме заподозрили США в усилении давления на российские суды

В Госдуме заподозрили США в усилении давления на российские судыПискарев: инициатива Госдепа по политзаключенным усиливает давление США на суды в России

Запуск инициативы Госдепа в отношении политзаключенных усиливает давление США на российскую судебную систему. Такое подозрение выразил в Telegram-канале глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

Речь идет об инициативе «Без законных оснований», направленной на повышение осведомленности международного сообщества о положении политзаключенных и их семей. Принять участие в ней американские власти предлагают общественникам по всему миру, в том числе из России, отмечает Пискарев.

«Им обещана поддержка со стороны американских посольств и некоммерческих организаций в политической и правозащитной деятельности в интересах США. Таким образом, маховик вмешательства в наши внутренние дела набирает обороты, и практикуемое США давление на российскую судебную систему в защиту преступников, осужденных за экстремизм и терроризм», — написал депутат.

По мнению Пискарева, власти США открыто готовы защищать агентов иностранного влияния.

«Только вот незадача — свою шумную правозащитную риторику Вашингтон показательно обесценил приговорами участникам протестов у Капитолия, объявив их "внутренними террористами" и отправив за оппозиционные взгляды в тюрьму на долгие годы», — добавил парламентарий.

5 января Пискарев назвал обращение посольства США к россиянам призывом к беспорядкам.

До этого посольство США в Москве опубликовало обращение к народу России, подкрепив его видеоподборкой. «Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — указывалось в комментарии.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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