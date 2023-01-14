. В Иркутске сотрудники полиции разыскивают Дмитрия Бызова
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В Иркутске сотрудники полиции разыскивают Дмитрия Бызова

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают Дмитрия Бызова

Полицейские Иркутска разыскивают Дмитрия Бызова, с заявлением о розыске обратилась его сестра. Женщина сообщила, что 10 января утром он ушел из дома в СНТ «Новое», расположенного в Иркутском районе, и не вернулся.

Приметы: рост 170-175 сантиметров, европейский тип лица, на вид 30-35 лет, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы. Особые приметы: на затылке татуировка в виде якоря. Имеет проблемы со здоровьем.

Был одет в зимнюю черную куртку, зеленые штаны цвета камуфляж, черную шапку, серые перчатки, серые валенки. Граждан, располагающих какой-либо информацией о разыскиваемом, просят обратиться в отдел полиции № 10 МУ МВД России «Иркутское» или сообщить по телефонам: (3952) 21-26-26 , 29-00-85 , 8 999 681-70-46 или 02 (102 – с любого оператора сотовой связи).

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По материалам: irk

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