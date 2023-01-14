. В Иркутской области создадут кластер подготовки кадров для авиастроительных предприятий
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В Иркутской области создадут кластер подготовки кадров для авиастроительных предприятий

14 января губернатор Иркутской области Игорь Кобзев с генеральным директором Иркутского авиационного завода, филиала ПАО "НПК «Иркут» Александром Вепревым, членами правительства региона обсудил вопросы развития образовательных учреждений, которые готовят кадры для Иркутского авиационного завода. Планируется разработать программу по развитию образовательных учреждений, которые готовят кадры для авиастроительных предприятий, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Кроме того, губернатор отметил, что в конкурсе «Моя карьера», будет создана отдельная номинация, связанная с привлечением специалистов для авиационной отрасли. Кроме того, Иркутская область будет участвовать в конкурсном отборе на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» в 2024 году. Это позволит привлечь в регион 100 миллионов рублей на улучшение материально-технического обеспечения условий образовательного процесса при софинансировании авиазавода.

Директор Иркутского техникума авиастроения и материалообработки Валентина Зяблова сообщила, что сейчас в учреждении обучается 1300 студентов, из них около 200 с ограниченными возможностями здоровья, и более 100 ребят из категории детей-сирот. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» в 2020 году из областного и федерального бюджетов на оснащение пяти мастерских по компетенциям в соответствии с требованиями международного стандарта техникум получил около 42 миллионов рублей.

Кроме того, на базе техникума созданы три центра компетенций движения Ворлдскиллс Россия: «Электромонтаж», «Производственная сборка изделий авиационной техники»; «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Также техникум с 2016 года является Базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку системы инклюзивного профобразования инвалидов в Иркутской области. А с 2018 года техникум утвержден в качестве Регионального центра развития движения «Абилимпикс» здесь оборудованы и функционируют четыре соревновательных площадки по компетенциям движения. В 2023 году техникум вошел в федеральный проект «Профессионалитет» в рамках деятельности образовательно-производственного центра (кластера) по направлению «Электроэнергетика».

Глава региона пообщался с ребятами, осмотрел мастерские и пищеблок, куда в конце января поступит новое оборудование. Валентина Зяблова сообщила, что в настоящее время готова проектно-сметная документация на замену электропроводки в мастерских, в планах подготовка ПСД на ремонт кровли, тепло и водоснабжения в общежитиях, где в 2024 году планируется капремонт.

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По материалам: irk

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