. В январе состоятся два полуфинала конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика"

В январе состоятся два полуфинала кадрового конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика". Дата третьего полуфинала будет оглашена дополнительно.

Исполнительный директор конкурсов "Лидеры возрождения" Антон Сериков рассказал о многочисленных просьбах конкурсантов – участников специальной военной операции – о переносе полуфинальных испытаний на более поздний срок.

"Мы гордимся тем, что большое количество наших участников сегодня самоотверженно защищают Родину на передовой. С учетом активных действий в рамках специальной военной операции очевидно, что многие не смогут принять участие в полуфиналах конкурса в январе. В этой связи мы получаем многочисленные обращения от участников с просьбой дать возможность пройти полуфинал в более поздний срок", – рассказал Сериков.

Он отметил, что организаторы пошли навстречу конкурсантам-военнослужащим. Было принято решение о переносе третьего полуфинала конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика" на более поздний срок.

"Исходя из поступающих просьб и учитывая, что один из главных принципов конкурса – это равные возможности для всех участников, организаторами принято решение два полуфинала провести в январе. Для тех, кто по объективным причинам не сможет принять в них участие, третий полуфинал будет проведен позднее – в те даты, которые будут наиболее удобны для участников", – заявил Сериков.

К участию в трех полуфиналах конкурса "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика" в конце декабря были приглашены 1 130 человек. Все они показали наиболее высокие результаты дистанционного тестирования и экспертной оценки эссе.