. В МХТ имени Чехова отреагировали на сообщения об увольнении актера Назарова
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В МХТ имени Чехова отреагировали на сообщения об увольнении актера Назарова

В МХТ имени Чехова отреагировали на сообщения об увольнении актера НазароваВ МХТ имени Чехова отказались комментировать сообщения об увольнении актера Назарова

Московский художественный театр (МХТ) имени А.П. Чехова не стал комментировать сообщения об увольнении актера Дмитрия Назарова и его супруги Ольги Васильевой из-за их антивоенной позиции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила специалист по связям с общественностью театра Ника Ерофеева.

Информацию о прекращении сотрудничества опубликовал «Московский комсомолец» («МК»). По данным издания, решение принял художественный руководитель Константин Хабенский. Причиной такого шага стали публичные высказывания артиста относительно военных действий на территории Украины, а также критика России.

«МК» утверждает, что еще до расторжения трудовых отношений художественный руководитель обсуждал с народным артистом его позицию. Триггером стало интервью Назарова на YouTube, где тот негативно высказался о действиях России. Актриса Ольга Васильева также была уволена за пацифистские настроения, пишет «МК».

К моменту публикации материала «Ленте.ру» не удалось получить комментарии Дмитрия Назарова, Ольги Васильевой и Константина Хабенского.

Ранее стало известно об отмене спектакля «Корень любви» с Назаровым в Нижнем Тагиле.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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