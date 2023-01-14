. В МВД Молдавии заявили о падении обломков ракеты на севере страны

Молдавские пограничники обнаружили на севере страны неподалеку от пограничного пункта Ларга обломки упавшей ракеты. Об этом сообщило министерство внутренних дел республики в Telegram-канале.

Это уже третий раз, когда на территорию Молдавии попадают обломки ракет. Так, в октябре 2022 года в Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой ПВО. А в начале декабря прошлого года возле города Бричаны на севере страны были найдены обломки снаряда.

В связи с обнаруженными днем 14 января в районе погранпункта Ларга (район Бричаны) упавших обломков понраничная полиция привела в действие план на случай ЧС и увеличила число патрулей в приграничных с Украиной районах.