. В МВД Молдавии заявили о падении обломков ракеты на севере страны
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В МВД Молдавии заявили о падении обломков ракеты на севере страны

В МВД Молдавии заявили о падении обломков ракеты на севере страны

Молдавские пограничники обнаружили на севере страны неподалеку от пограничного пункта Ларга обломки упавшей ракеты. Об этом сообщило министерство внутренних дел республики в Telegram-канале.

Это уже третий раз, когда на территорию Молдавии попадают обломки ракет. Так, в октябре 2022 года в Молдавии упала ракета, сбитая украинской системой ПВО. А в начале декабря прошлого года возле города Бричаны на севере страны были найдены обломки снаряда.

В связи с обнаруженными днем 14 января в районе погранпункта Ларга (район Бричаны) упавших обломков понраничная полиция привела в действие план на случай ЧС и увеличила число патрулей в приграничных с Украиной районах. 

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По материалам: pnp.ru

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