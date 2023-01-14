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В ООН заявили о готовности Гутерриша помочь урегулировать конфликт на Украине

В ООН заявили о готовности Гутерриша помочь урегулировать конфликт на УкраинеЗамгенсека ООН ДиКарло: Гутерриш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила о готовности генерального секретаря организации Антониу Гутерриша поспособствовать урегулированию конфликта на Украине. Ее слова приводит РИА Новости.

«Украина, Россия, мир не могут позволить этой войне продолжаться. Генеральный секретарь готов помочь сторонам положить конец этому бессмысленному и неоправданному конфликту на основе Устава ООН и международного права», — указала ДиКарло. По ее словам, на сегодняшний день нет никаких признаков окончания боевых действий, однако, подчеркнула она, все конфликты рано или поздно завершаются, и происходящее на Украине не станет исключением.

Ранее официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерриш готов к посредничеству, если все стороны конфликта попросят об этом.

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По материалам: lenta.ru

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