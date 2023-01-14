. В первом геймплее TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 показали опасные гонки на острове Мэн
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В первом геймплее TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 показали опасные гонки на острове Мэн

В первом геймплее TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 показали опасные гонки на острове Мэн


В ноябре прошлого года состоялся анонс игры TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 — новой части серии мотогонок. Проект должен выйти в мае 2023 года на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

Теперь же авторы TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 опубликовали полноценную геймплейную демонстрацию проекта. Ниже можно посмотреть 3-минутное видео, в котором демонстрируют с видом из глаз гонщика прохождение первой секции опасной трассы на острове Мэн. Стоит сказать, что мотогонка по острову Мэн является одной из самых опасных в мире, в ролике демонстрируются скорости свыше 300 км/ч.


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Точной даты релиза у игры пока нет — ее планируют выпустить в мае 2023 года. В игре будет 38 официальных гонщиков и мотоциклов. Заявлен, в том числе, новый для серии режим «Открытые дороги» — в нем игроки смогут путешествовать в открытом мире по дорогам острова Мэн в поисках различных достопримечательностей и выполняя активности.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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