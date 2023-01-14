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В США увидели веру в свою безнаказанность за военные преступления

В США увидели веру в свою безнаказанность за военные преступленияАвтор The Nation Гордон заявила о вере США в свою безнаказанность за военные преступления

Соединенные Штаты считают, что могут безнаказанно совершать военные преступления. Об этом заявила обозреватель издания The Nation Ребекка Гордон (Rebecca Gordon).

Такую позицию Соединенных Штатов она связала с отказом подписать договор Международного уголовного суда (МУС) — Римский статут. В связи с этим США и их граждан невозможно судить по законам международного уголовного права. «В отличие от граждан других стран у нас есть "конституционные права", которые, очевидно, включают право безнаказанно совершать военные преступления», — обратила внимание Гордон, вспомнив объяснение действовавшего на момент отзыва подписи под документом министра обороны США Дональда Рамсфелда.

По ее мнению, вера Вашингтона в свою безнаказанность подтверждается астрономическими тратами на оборонный комплекс. Гордон напомнила, что у США есть примерно 750 признанных военных баз минимум в 80 странах мира. Кроме того, президент страны Джо Байден одобрил проект бюджета в 1,7 триллионов долларов на 2023 год, из них половина суммы «будет потрачена на оборону», отмечает она.

Ранее стало известно, что в марте 2023 года в Лондоне пройдет встреча министров юстиции разных стран мира, на которой они обсудят усиление поддержки Международного уголовного суда (МУС). Организация расследует предполагаемые военные преступления на Украине.

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По материалам: lenta.ru

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