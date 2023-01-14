. Валерия Ланская высказалась о тяжелобольном Романе Костомарове
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Валерия Ланская высказалась о тяжелобольном Романе Костомарове

Валерия Ланская высказалась о тяжелобольном Романе Костомарове
Актриса Валерия Ланская молится за жизнь фигуриста. Три дня прославленный фигурист находится в реанимации Коммунарки с левосторонней пневмонией. Согласно последним данным, врачи оценивают состояние звездного пациента как стабильно тяжелое и пока не дают никаких прогнозов. За 45-летнего спортсмена переживают не только родные, но и поклонники, коллеги, в том числе его партнерша по шоу «Ледниковый период», актриса Валерия Ланская. В социальной сети она посвятила фигуристу трогательный пост. «Ромочка, Рома, я отдам тебе свое крыло! Ты только лети, пожалуйста!» — написала 36-летняя артистка. За Романа Костомарова молится и актриса Екатерина Гусева. В 2006 году она с фигуристом принимала участие в проекте «Звезды на льду» — пара дошла до полуфинала.
«Пресвятая Богородица, всесильным заступлением твоим помоги мне умолить сын твоего, Бога моего об исцелении раба Божия Романа. Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе его Романе. Аминь. Кому не в тягость, в православном храме закажите сорокоуст о здравии раба Божьего Романа. Врачи все делают, а мы с вами окажем молитвенную помощь», — отмечала артистка в личном блоге. Напомним, в начале января Роман Костомаров выступал в ледовых шоу. По слухам, тогда у него была высокая температура, но спортсмен не стал ставить работу на паузу. Поговаривали также, мол, в это время олимпийский чемпион также лечился… нырянием в прорубь, но близкие опровергли данную информацию, назвав ее чушью. «Нет, это неправда. И Рома ни от чего не лечился. Просто где‑то простудился. Он спортсмен, тренированный. Я вообще в шоке, что он так серьезно заболел… Где он мог так простудиться?!» — недоумевал отец фигуриста в беседе с Матч ТВ.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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