. Владимир Джабаров: Запад все ближе к прямому столкновению с Россией

По мнению сенатора, усиление поставок иностранных вооружений на Украину основано на уверенности стран НАТО в том, что Россия не ударит по ним первая

Появление наступательной боевой техники, которая уже пошла Киеву от стран НАТО, говорит о расширении военного конфликта на Украине. При этом может наступить момент, когда Россия применит меры прямого воздействия на страны, проявляющие агрессию против нашего государства. Такую точку зрения высказал первый замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, который в пресс-центре «Парламентской газеты» оценил события международной жизни начала этого года.

- Владимир Михайлович, некоторые эксперты утверждают, что после взятия российскими войсками Соледара нужно ожидать наращивания поставок новых вооружений Украине со стороны стран НАТО. При этом речь идет о наступательных вооружениях. Это способно как-то изменить обстановку на украинском театре боевых действий?

- На мой взгляд, это говорит о расширении военного конфликта. Это плохо — Запад все ближе к прямому столкновению с Россией, от которого не очень далеко и до ядерного конфликта. Надеемся, что в головах западных политиков здравый смысл восторжествует, — нельзя пересекать порог ядерного противостояния.

Сейчас на Украину идут танки и БПМ, но не исключаю, что в будущем речь может пойти и о самолетах. Правда, непонятно, кто будет управлять этой техникой, — квалифицированная военная сила на Украине стремительно уменьшается, украинцы несут огромные потери в живой силе. Между тем военная помощь, оказываемая Украине из-за рубежа, сопоставима с нашим годовым военным бюджетом — по некоторым оценкам, это порядка 40 миллиардов долларов.

Замечу, что нынешнее руководство неонацистской Украины, проводя такую политику, показывает, что оно полностью безразлично к будущему страны. После поражения ВСУ, в котором у меня лично нет никаких сомнений, все они уедут за рубеж, на «запасные аэродромы», которые для них уже приготовлены.





- Генсек НАТО Столтенберг заявил на днях, что «страны — союзницы НАТО и члены ЕС истощили запасы, оказывая помощь Украине». При этом он призвал усилить поставки вооружений Киеву и для этого «обращаться к своим запасам и боеприпасам, чтобы помогать Киеву». Все ли на Западе готовы поддержать этот призыв?

- Честно говоря, масштаб личности Столтенберга давно не вызывает сомнений — это очень средний европейский политик. А в военном деле он, похоже, вообще мало что понимает, если заявляет, что можно опустошать даже собственные арсеналы ради помощи Украине. Думаю, это заявление показывает, что в НАТО уверены — Россия не нанесет по ним удар первой. Поэтому они готовы, по сути, обнулить свои запасы, но продолжать наносить нам максимально возможный урон.

Но может наступить момент, когда для решения Россией конкретных задач не только тактического, но и стратегического характера может стать вопрос о мерах прямого воздействия на страны, напрямую участвующие в агрессии против нашей страны.

- На ваш взгляд, насколько вероятно, что с помощью Швеции и Финляндии, через страны Прибалтики НАТО попробует открыть против России второй фронт?

- Думаю, что попытка сделать из Швеции и Финляндии «натовских ястребов» очень опасны для самих этих государств — они становятся самыми близкими мишенями для любого ответного удара. Не случайно руководством России приняты решения о создании баз двух военных округов — Московского и Ленинградского. Это говорит о том, что мы будем усиливать наши северо-западные границы. И будем готовы к любой агрессии, если она последует.

При этом не понимаю, зачем это все нужно скандинавам. Особенно финнам, которые выносили максимальную пользу из отношений с нашей страной. Например, зарабатывали большие деньги на переработке русского леса. Не исключаю, кто-то затаил обиду на нашу страну еще с тех времен, когда Европа активно поддерживала Гитлера, а потом, когда мы победили фашистскую Германию, «спрятала» нацизм внутри себя.

- Глава МИД Турции Чавушоглу заявил на днях, что его страна готова поддержать план Зеленского «по мирному урегулированию» конфликта на Украине. Как относитесь к подобным заявлениям официальных лиц Турции?

- Лично я очень спокойно отношусь к любым заявлениям турецкой стороны. Это очень предприимчивая страна с таким же предприимчивым руководством. Их главный интерес — создать благоприятные условия для турецкого бизнеса, для продвижения своих товаров на мировые рынки. С одной стороны, Турция с большой радостью согласилась стать новым хабом для поставок российского газа в Европу, заинтересована в плотном сотрудничестве с нами в области атомной энергетики. С другой стороны, Турция, пользуясь ситуацией, активно продавала Украине байрактары, которые, кстати, по большей части уже уничтожены. Это говорит об их очень прагматичном подходе: если что-то можно продать и получить выгоду для себя, Турция на это пойдет.

Вместе с тем Анкара против ухудшения отношений с Москвой даже несмотря на ряд спорных вопросов между нами. Поэтому возможность того, что Турция станет «страной-русофобом», исключаю.

- Власти Польши обратились к Конгрессу США с просьбой посодействовать в получении от Германии компенсаций за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. Событие неординарное: по мнению некоторых комментаторов, такое требование решить вопрос, который уже давно был закрыт, может нарушить баланс западной политической системы. Как оцениваете перспективы развития сюжета?

- Считаю такой шаг польского руководства недальновидным. Никаких дивидендов от этого они не получат — Германия все уже давно Польше выплатила. И, честно говоря, не представляю, что должно произойти, чтобы немцы начали выплачивать такие репарации. Тем более в такое кризисное время: одним заплатишь — другие потребуют, и так по цепочке. Думаю, что поляки делают очередную глупость. Причем, чем дольше они будут будировать данную тему, тем хуже будут их отношения с Германией. И ничего хорошего Варшаве это не принесет.

- В январе прошли массовые беспорядки в Бразилии — они случились 8 января, спустя несколько дней после инаугурации вновь избранного президента Лулы да Силвы 1 января. Как считаете, могут ли действия бунтовщиков, которые сейчас уже прекращены, иметь продолжение и есть ли у них некий «режиссер»?

- Знаете, беспорядки в Бразилии 8 января по сценарию были очень похожи на то, что устроили в январе 2021 года сторонники Трампа после его проигрыша Байдену, ворвавшись в Капитолий. Правда, в отличие от США, в Бразилии экс-президент Болсонару дистанцировался от бунтовщиков.

Что касается позиции России, то мы всегда взаимодействуем только с законными властями любой страны и с большим уважением относимся к Бразилии. После избрания Лулы да Силвы его поздравил наш президент, на инаугурацию 1 января приехала наша делегация во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Ивановной Матвиенко. Нам нужна стабильная Бразилия. И с удовлетворением могу отметить, что попытка переворота там не прошла. Желаем этой стране спокойного развития, Бразилия сейчас на подъеме.