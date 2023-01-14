. Владимир Соловьев распял Аллу Михееву
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Владимир Соловьев распял Аллу Михееву

Владимир Соловьев распял Аллу Михееву
Ведущий и журналист Владимир Соловьев не понимает, как и на какие деньги гуляет Алла Михеева на украинских вечеринках. Скандал в первые дни нового года настиг телезвезду, соведущую Ивана Урганта по его вечернему шоу Аллу Михееву. Девушка отдыхала в Куршевеле и была замечена в числе тусующихся на украинской вечеринке в фешенебельном ресторане. Сине-желтые флаги, матерная песня, игристое рекой. Когда звезда запостила эти кадры, на нее обрушился хейт.
Телеведущий Владимир Соловьев высказался о произошедшем. Он не пощадил артистку, напомнив, что происходит сейчас в мире. «Ты под жовто-блакитными флагами и не понимаешь, что тут обсуждать? Как ты вообще в Куршевель выехала, кто тебя вообще туда пустил? Причем, небось, на деньги, которые получаешь на одном из телевизионных каналов», - размазал неудобными вопросами Михееву Соловьев в своем «прямом эфире». Сама Алла уже комментировала случившееся, назвав случайностью то, что там оказалась. Мол, что тут обсуждать, нас просто попросили сфотографироваться, потому что мы были в розовых костюмах. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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