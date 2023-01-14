. Водолеи ностальгируют, а Тельцы радуются: что предсказывает гороскоп знакам зодиака с 16 по 22 января

На рубеже второй и третьей декад января продолжается стремительное улучшение обстановки, связанное с выходом планет из ретро-фаз. Это отличный шанс, чтобы что-то изменить в своей жизни. Но не всем стоит радоваться. Кого-то ждут трудности и сложные решения. Обо всем этом расскажет гороскоп на неделю с 16 по 22 января 2023 года для знаков зодиака, составленный астрологом Ириной Душкиной.

Овен

На этой неделе придется пересмотреть свои взгляды на некоторые вещи. Какие-то важные цели вдруг окажутся не столь значимыми. Судьбоносный период для Овнов, у которых проблемы с самооценкой. У вас есть шанс доказать, что вы зря себя недооцениваете. С 16 по 22 января желательно разумно экономить. Есть риск, что зарплату задержат, а в кошельке будет пусто.

Телец

Усилия, которые вы раньше приложили к какому-то делу, теперь порадуют вас результатами. Это подарит Тельцам позитивный настрой на целую неделю. Благоприятное время для финансовых операций:

вложения в перспективные проекты;

покупка недвижимости;

приобретение техники.

Здоровье волновать не будет, но это не повод халатно относиться к рациону и отдыху. Берегите свой организм – и тогда он не доставит вам проблем еще долгое время.

Близнецы





Хорошее настроение и прилив сил позволяют с легкостью браться за любые дела. Но многие Близнецы решат использовать эти блага для саморазвития и отдыха. Разумное решение, тем более что проблем с деньгами у них не будет. Близнецов также не будут волновать отношения и состояние здоровья. Здесь все стабильно хорошо.

Рак

Отбросьте все эмоции. Вам придется принимать решения, руководствуясь трезвым умом. Начинается период активной интеллектуальной деятельности. Не бойтесь идти на риск, заявлять о себе. Двигайтесь к цели уверенно и большими шагами, пока в этом помогают небесные светила. Эти советы касаются карьеры, но в личной жизни они не работают. Будьте терпимее ко второй половинке. Ограничьте траты, иначе вскоре пожалеете о лишних расходах.

Лев

Щедрые представители знака получат особые бонусы от Вселенной. Но здесь речь идет не о деньгах. Смело делитесь своими идеями, рассказывайте об успехах и осыпайте окружающих комплиментами. Так вы сможете завоевать внимание других. Семейным Львам придется несладко. Им будет непросто найти общий язык с партнером. Ближе к выходным есть риск простудиться, поэтому не лишним окажется укрепить иммунитет.

Дева

Астролог предупреждает: неделя будет неприятной. Некоторые события заставят Дев вспомнить о самых жутких периодах их жизни. Комплексы обострятся, всплывут старые обиды. Лучший способ избавиться от них ― психотерапия.

Весы

Профессиональная сфера превратится в арену, где Весы будут публично сражаться с конкурентами. Кто-то захочет показать представителям знака, что они ничего не стоят. Но Весы не согласны с таким раскладом. Увы, даже если они победят, то цена этого триумфа будет слишком высокой. Поэтому не стоит чрезмерно выкладываться, борясь с недругами. И репутации лишитесь, и здоровье пошатнется. Лучше больше времени посвящайте семье и хобби.

Скорпион





Представители этого знака зодиака будут как никогда раздражительными. Разочарование станет их спутником, ведь ожидания не совпадают с реальностью. Нетерпеливость Скорпионов лишает их радости от ожидания чего-то важного и значимого. Здоровье порадует, в отличие от денежной сферы. Старайтесь ограничить траты.

Стрелец

Вселенная заставит вас замедлиться. Вы привыкли жить в быстром ритме, поэтому такой расклад может сбить с толку. Но это для вашего же блага. Не доводите организм до истощения. Больше отдыхайте, правильно питайтесь и добавьте в рацион продукты с высоким содержанием витаминов, микроэлементов. Воздержитесь от поездок.

Козерог

Новые финансовые перспективы ожидают трудоголиков. Это отличный способ разбогатеть и реализовать себя как специалист. Козерогам-одиночкам стоит пойти на свидание. Пока небесные светила вам помогают, используйте их поддержку во всех сферах. Отличный шанс добиться всего, чего желаете. Но не испытывайте желудок на прочность. Экзотические фрукты и пища в кафе могут привести к не самым приятным последствиям.

Водолей

Воздушный знак погрузится в ностальгию. Возможно, на это их натолкнет встреча с человеком из прошлой жизни. Но представители знака вовремя одумаются и поймут, что возвращение невозможно. К концу недели многие Водолеи почувствуют усталость и упадок сил. Тонкий намек на ленивые выходные в постели.

Рыбы

Первые нотки эмоционального выгорания должны насторожить представителей знака. Начнется это со снижения мотивации на работе. То, что казалось простым и важным, потеряет смысл. Некоторые дела Рыбы попросту не смогут сделать. Постарайтесь перезагрузиться. Займитесь хобби, отдохните с семьей, отправляйтесь на шопинг.