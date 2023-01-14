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Военкор рассказал об «ощущении близкого котла» в Артемовске

Военкор рассказал об «ощущении близкого котла» в АртемовскеВоенкор Сладков: возможности снабжения ВСУ в Артемовске стремительно снижаются

Возможности снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) Донецкой народной республики стремительно снижаются. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

По его данным, в населенный пункт все труднее доставлять боеприпасы, продукты, подкрепление, а также сложно вывозить раненых в обратном направлении и отступать.

«А ощущение близкого котла, тем более когда соседний город так быстро захватили, никому уверенности в завтрашнем дне не добавляет», — рассказал он.

13 января Минобороны России доложило, что войска страны взяли Соледар под контроль. Отмечалось, что это позволяет отрезать пути снабжения ВСУ в Артемовске. В тот же день в ведомстве подтвердили взятие кварталов Соледара отрядами ЧВК «Вагнер».

# Россия
По материалам: lenta.ru

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