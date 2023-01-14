. Военная прокуратура Владимирской области потребовала заблокировать сайт ООН

Военная прокуратура Владимирской области подала иск о блокировке сайта ООН и Anadolu

Военная прокуратура во Владимирской области обратилась в суд с требованием заблокировать сайты ООН и турецкого информационного агентства Anadolu. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ленинский районный суд.

В суде не уточнили сути претензий военной прокуратуры к этим ресурсам. «В суде зарегистрирован иск о признании информации, распространяемой посредством сети Интернет, запрещенной информацией. В иске содержатся требования запретить доступ к сайтам https://news.un.org и https://www.aa.com.tr. Истцом выступает 19 военная прокуратура армии», — сообщили в суде.

Заинтересованным лицом значится и управление Роскомнадзора по Владимирской области. Заседание по иску пройдет 27 января.

Суть претензий военной прокуратуры к этим сайтам не уточняется.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор ограничил на территории России доступ к сайту популярного журнала о моде L’Officiel. Причиной такой меры стало распространение на портале фейков о спецоперации России на Украине.