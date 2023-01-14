. Выяснилась причина смерти актрисы Инны Чуриковой

79-летняя актриса Инна Чурикова Новый год встретила дома с семьей, а последние дни провела в больнице. Инна Чурикова для многих стала любимой советской актрисой. В ее копилке больше 60 работ. Она полюбилась многим по роли в фильме «Морозко». Даже в 79 лет актриса играла в театре, радуя зрителя. Однако в 2022 году ее стало подводить здоровье. После неудачного падения врачи обнаружили у нее новообразование в мозге. Примечательно, что последние дни жизни Инна Михайловна провела в больнице. Однако Новый год она встретила дома. В соцсетях актриса опубликовала фото 1 января, которое стало последним. В кадре Чурикова сидит за столом в алой шапочке и ободке с оленьими рожками. Ее лицо стало более одутловатым, а волосы она постоянно прятала. даже в помещении актриса не снимала очки с затемненными стеклами.«Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым!» – написала тогда звезда. Ночью 4 января самочувствие Инны Михайловны внезапно ухудшилось, и близкие актрисы вызвали врачей. За артисткой приехала частная скорая помощь, которая увезла ее в Боткинскую больницу. Медперсонал держал в тайне госпитализацию Чуриковой. Актриса падала из-за нарушения работы вестибулярного аппарата. Врачи поясняли, что оперировать Инну Михайловну было нельзя, поскольку новообразования увеличивались, а сердце бы не выдержало. По словам источника «ФАН», в больнице уже готовились к уходу 79-летней актрисы. Официальной причиной ее смерти назвали остановку сердца. Друзья и коллеги звезды приносят соболезнования ее семье. Муж Чуриковой Глеб Панфилов признался, что ему очень больно от потери жены. Он просто раздавлен из-за случившегося. Поклонники выражают соболезнования семье артистки. Напомним, что прощание с Чуриковой состоится 17 января в театре «Ленком».