. Выяснилось, кто новый избранник Ани Лорак
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Выяснилось, кто новый избранник Ани Лорак

Выяснилось, кто новый избранник Ани Лорак
Певица Ани Лорак поделилась фото с новым мужчиной, который оказался ее спасителем. Поклонники Ани Лорак заинтригованы после публикации ее ролика, в котором она страстно прижимается к высокому мужчине в капюшоне. Теперь всем интересно, кто же заменил певице ее неблагодарного мужа-турка, крутившего романы, пока она зарабатывала деньги гастролями. «Еще один официант», «Что здесь происходит?», «Что, опять любоФФ?»,  — ехидничают злопыхатели под постом. Но нашлись и эксперты, которые мигом вычислили личность нового друга украинской исполнительницы, до сих пор так и не решившей, какая страна ей ближе.
По мнению знатоков, обнимается Каролина со своим учителем по йоге, о котором рассказывала, что именно он своими дыхательными практиками помог ей справиться с болью предательства после развода. Уже тогда певица не могла обойтись без гуру даже на отдыхе, потому возила его с собой. А теперь, похоже, пришло время представить своего загадочного спасителя публике. Стало известно даже его имя. Это эксперт по целостному оздоровлению Исаак Виджраку с Ибицы, называющий себя потомком шаманов. Понятно, что против такой целительной силы предков всего рода артистка устоять не могла. И потому отправила дочь Софию к ее отцу и его новой избраннице, а сама с головой погрузилась в восстановление духовной гармонии. «Сколько любви в этих глазах», — подмечают подписчики под фото.
В чьих именно, не уточняют. При этом появилось и предположение, что все эти объятия — всего лишь постановка, и скоро появится новый клип певицы с участием таинственного незнакомца в черном худи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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