. Взрывозащищенный фонарь: преимущества и применение





Знаете ли вы, что существует так называемое взрывозащищенное освещение? Учитывая, что источники света также являются источниками тепла, даже если в очень меньшей степени, необходимо удвоить внимание, особенно в зонах с наибольшей вероятностью взрыва. На рынке представлен фонарь взрывозащищенный переносной или Ex-фонарик, предназначенный именно для использования на рабочих местах с повышенным риском взрыва.

Почему появилось взрывозащищенное освещение?

Светодиодные лампы рассеивают гораздо меньше тепла, чем классические лампы накаливания, не так ли? Но само по себе это не оправдывает неизбирательное применение в секретных зонах, где существует более высокий риск взрыва. В зависимости от риска каждого места, даже небольшое количество тепла, рассеиваемое светодиодом, может образовать пожарный треугольник, ответственный за создание взрывоопасной смеси.

Таким образом, на рынке электротехнических компонентов сформировалась особая ниша взрывозащищенных осветительных технологий с особой изоляцией лампы от окружающей среды, так как источник света своим теплом может вызвать взрыв в секретных зонах.

Преимущества и использование противовзрывного фонарика

Именно в этом контексте фонари Ex появились в области защитного снаряжения, которые проходят строгие процессы сертификации, включая несколько тестов. Чрезвычайно важно, чтобы ваша компания инвестировала средства в материалы, сертифицированные для той цели, о которой они заявляют, под страхом санкций и серьезных штрафов со стороны компетентных органов в случае использования материалов, которые подвергают риску сотрудников и рабочую среду.

В классифицированных зонах необходимо, чтобы работники использовали сертифицированные взрывозащищенные фонари в случае необходимости освещения отдельных точек, которые не полностью охвачены основным освещением.

Важно отметить, что существуют взрывозащищенные фонари как для головы, так и для ручного использования, применение которых должно определяться в каждом конкретном случае. В дополнение к особым требованиям к освещению в рабочих условиях, связанных с действиями, требующими высокой точности, фонари также могут быть полезны в случае отключения электроэнергии, поскольку они работают от батареи.

Характеристики стандартного взрывозащищенного фонаря:

продолжительность: 8 часов;

материал корпуса: поликарбонат;

тип батареи: щелочная;

количество батарей: 2;

напряжение: 2,2 вольта;

режим включения: кнопка;

режимы освещения: вкл/выкл;

размеры: 166 х 32 мм;

лампа: ксенон;

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