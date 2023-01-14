. За здоровье Никиты Михалкова молятся россияне

Актер и режиссер Никита Михалков находится в больнице. Артист продолжает оставаться в реанимационном отделении столичной клинической больницы №52, куда его положили еще 5 января с воспалением легких. При этом его состояние уже не вызывает опасений. «Никита Сергеевич заставил поволноваться всех – столько людей искренне желают ему выздоровления. Все писали друг другу – как, что. Раньше никто ничего не говорил. Сейчас уже появилась информация — поводов для беспокойства нет: говорят, что Никите Сергеевичу стало лучше. Угрозы жизни нет, лечат», — приводит КП слова коллег кинодеятеля. Уточняется, что режиссер дышит самостоятельно, отвечает на звонки своих близких и даже успокоил поклонников в соцсети, признавшись, что переживания поклонников ему приятны:«Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви». Известно также, что на 6 и 7 февраля запланирован спектакль с участием Никиты Сергеевича. И билеты на него есть в продаже, а значит, есть надежда, что к этому времени звезда выздоровеет настолько, что сможет выйти на сцену. «6 и 7 февраля спектакль «12» состоится, можно купить билеты. Информации об отмене не поступало», — заявили в компании «Moscow Show». А еще россияне с нетерпением ждут выходов очередного выхода «Бесогона» с разоблачительными резкими высказываниями и молятся за выздоровление его ведущего. «Был в церкви города Кисловодска поставил свечи за ваше здравие. Вы один из краеугольных камней, на чем держится наша Россия. Я вырос на ваших фильмах. И горжусь этим. Храни вас Бог!», — написал один из фанатов в Телеграм-канале мэтра.