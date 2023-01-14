. Жена Игоря Николаева поделилась фото с празднования Старого Нового года
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Жена Игоря Николаева поделилась фото с празднования Старого Нового года

Жена Игоря Николаева поделилась фото с празднования Старого Нового года
Музыкант Игорь Николаев с семьей отметили Старый Новый год на вечеринке. Юлия Проскурякова много лет строит карьеру на сцене. Она также иногда снимается в кино. Певица счастлива в браке с Игорем Николаевым. У пары подрастает дочка Вероника, которой семь лет. Девочка часто с родителями выходит в свет. Звездная семья недавно отметила Рождество. А вот 13 января они отправились на праздник в честь Старого Нового года.
На этот раз Проскурякова облачилась в леопардовое мини-платье в изумрудном цвете. Она подчеркнула свои стройные ноги и изящные щиколотки. Лодочки в тон и крупные серьги с камнями дополняли ее образ. А вот дочка артистки предстала в платье с бахромой в стиле Великого Гетсби. Малышка прыгала и веселилась, как и мама.
«Новогодние праздники окончены! Ура!» – написала звезда.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Вероника очень похожа на маму. «Детские забавы», «Со старым Новым годом вас всех! Вероничка просто красавица!», «Ваша доченька просто фея», «Вероника так выросла! Копия мамы», — написали пользователи Сети.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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