. Журналист показал кассетный плеер в стиле Xbox Series S, который ему прислала Microsoft
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Журналист показал кассетный плеер в стиле Xbox Series S, который ему прислала Microsoft

Журналист показал кассетный плеер в стиле Xbox Series S, который ему прислала Microsoft


Немецкое подразделение Xbox несколько недель назад объявило о розыгрыше среди игроков кассетного плеера в стиле Xbox Series S — мы здесь об этом писали и публиковали фото устройства. Как оказалось, плееры можно было не только выиграть, их также разослали лидерам общественного мнения.

Испанский журналист портала Eurogamer Borja Pavón опубликовал в социальных сетях фотографию коробки плеера в стиле Xbox Series S, а также ее содержимое. Ниже можно видеть эти фотографии.



А ниже можно видеть треки, которые Microsoft записала на кассету из комплекта.


# Технологии
По материалам: newxboxone

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