. Журналист показал кассетный плеер в стиле Xbox Series S, который ему прислала Microsoft





Немецкое подразделение Xbox несколько недель назад объявило о розыгрыше среди игроков кассетного плеера в стиле Xbox Series S — мы здесь об этом писали и публиковали фото устройства. Как оказалось, плееры можно было не только выиграть, их также разослали лидерам общественного мнения.

Испанский журналист портала Eurogamer Borja Pavón опубликовал в социальных сетях фотографию коробки плеера в стиле Xbox Series S, а также ее содержимое. Ниже можно видеть эти фотографии.





А ниже можно видеть треки, которые Microsoft записала на кассету из комплекта.



