. 1 февраля в Иркутске откроют запись на курсы проекта «Активное долголетие»

С 1 по 3 февраля администрация Иркутска проведет запись на курсы проекта «Активное долголетие». Среди них «Бабушка-фитнес», «Бабушка-полиглот», «Бабушка-гламур», «Танцующий город», «Театральное искусство» и «Рисунок с нуля». Пройти бесплатное обучение могут все желающие старше 55 лет, имеющие регистрацию в городе.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, главная цель проекта «Активное долголетие» – расширить горизонты для иркутян «серебряного возраста», дать возможность обрести интересное хобби, на которое раньше не хватало времени. Благодаря курсу «Бабушка-фитнес» можно укрепить здоровье, на занятиях «Танцующий город» – разучить движения под музыку, в рамках курса «Театральное искусство» – реализовать свои сценические таланты, «Рисунок с нуля» – проявить художественные способности.

«Бабушка-полиглот» поможет выучить иностранные языки – китайский, немецкий, французский, английский, а «Бабушка-онлайн» – приобрести практические навыки работы на компьютере и взаимодействия со смартфоном. Для изучения психологии, нутрициологии, косметологии и других интересных направлений разработаны уроки «Бабушка-гламур».

Запись будут вести в течение трех дней по адресу: улица Марата 14, 1 этаж (единые окна). Режим работы: с 10:00 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00. При себе необходимо иметь паспорт. Подробную информацию можно узнать по телефонам: 52-04-14, 52-04-16.