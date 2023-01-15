. 14 января с улиц Иркутска вывезли 2400 тонн снега
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14 января с улиц Иркутска вывезли 2400 тонн снега

14 января с улиц Иркутска вывезли 2400 тонн снега

В выходные дни в Иркутске продолжают круглосуточную уборку снега. В субботу 14 января с основных дорог и мостовых сооружений вывезено около 2400 тонн. Были задействованы более 200 рабочих муниципальных предприятий «Иркутскавтодор» и «Служба эксплуатации мостов», привлекали около 100 единиц специализированной техники, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Снег вывозили с Академического, Глазковского и Иннокентьевского мостов, Лермонтовской развязки, ручным и механизированным способами расчищали мостовые сооружения на улицах Олега Кошевого, Академика Образцова, Старокузьмихинской, Байкальской, Седова, Дыбовского, Челябинской, на проспекте Жукова и других. Также вывоз снега выполняли с улиц Чкалова, Ленина, с остановок общественного транспорта на Седова, Ширямова, Лермонтова и других основных магистралей.

Около ста сотрудников МКУ «Городская среда» убирали территории общественных пространств, парков и скверов. Всего на содержании муниципального предприятия 120 таких территорий. 14 января работы проводили на бульваре Гагарина, на островах Юность и Конный, Иерусалимской горе, возле кинотеатра «Баргузин» и драматического театра, у памятников Александру Вампилову и Юрию Ножикову, в сквере Кирова, на Вечном огне, на площади Труда, в парке «Аистенок» и других.

На уборку дворовых территорий многоквартирных домов вышли около 800 дворников. Они расчищали подходы к подъездам, тротуары, кровли и козырьки подъездов, проводили противогололедную обработку.

Работы по очистке и вывозу снега с дорог, мостов, тротуаров, парков и скверов продолжаются 15 января. Автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим и быть внимательными. В случае экстренных ситуаций следует обращаться в ЕДДС по телефону: 52-01-12.

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По материалам: irk

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