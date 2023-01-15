. 25 января в Иркутске откроют выставку к 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая

В государственном архиве Иркутской области готовится к открытию выставка «Иркутская история Леонида Гайдая». Выставка посвящена 100-летию со дня рождения режиссёра. Экспозиция сложилась из документов Иркутского театрального училища, где учился режиссер, и отдела кадровой работы Иркутского драматического театра, где он начинал свою деятельность. Впервые будет представлен один из уникальных документов, найденный в архивах Иркутского областного военкомата, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Выставка будет работать с 25 января по 24 марта. Экспозицию представят в дентре документации новейшей истории – филиале государственного архива Иркутской области по адресу: Иркутск, улица Марата, 19.