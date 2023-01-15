. 6 главных причин неудач: что мы делаем не так, отпугивая счастье

Привлечь в свою жизнь счастье и позитив гораздо проще, чем кажется. Каждый день мы отпугиваем счастье, совершая ошибки, которые может обходить стороной. Эксперты рассказали, что это за ошибки и как они портят нам жизнь.

Далеко не всегда достаточно просто следовать законам Вселенной, чтобы формировать нужные нам события и привлекать счастье. Нужно работать над собой и стараться избавляться от якорей, которые нас тянут вниз.

Чрезмерная самокритика или ее полное отсутствие

Это две крайности, которые в равной степени опасны для нашего счастья. Одни люди каждый день говорят себе, что были не правы, что наделали кучу ошибок. Они слишком сильно критикуют себя даже за незначительные ошибки и недочеты, что недопустимо, ведь жизнь без ошибок попросту невозможна.

Другие люди, наоборот, считают себя идеальными и не видят даже больших проблем, в которых виноваты только они сами. Эта заносчивость и топорная самоуверенность встают им боком, ведь не бывает идеальных людей. Всем нужно становиться лучше и всем нужно расти над собой. Иногда очень важно критиковать себя, ведь без этого лучше попросту не стать. Те, кто думают, что они лучшие при любой погоде. Рано или поздно падают на самое дно.

Сентиментальность и жизнь прошлым

Не важно, были в вашей жизни только победы или только поражения. Прошлое — это очень опасный омут, который засасывает посильнее зыбучих песков. Многие успокаивают себя, вспоминая прошлые победы и достижения, а кто-то корит себя за ошибки, допущенные ранее. И тот, и другой случай — это путь в никуда. Важно думать о том, что происходит сейчас. Нужно наслаждаться чем-то хорошим. Что есть в жизни, а также смотреть в будущее.

Один из самых важных триггеров, побуждающих нас жить вчерашним днем — это чувство вины. Многие люди винят себя за то, что уже никак не изменить, либо винят себя, но не делают ничего для того, чтобы что-то поменять. Так мы плавно подходим к следующей проблеме.

Бездействие

Все хотят быть счастливыми, но далеко не все хотят и не все готовы действовать, трудиться, стремиться к чему-то. Бездействие порождается страхами, сомнениями, либо пустой надеждой на то, что судьба все сделает сама. Какой бы не была причина, когда человек ничего не делает для своего счастья, оно к нему не приходит.

Чрезмерный пессимизм

«Всё плохо», «мир ужасен», «люди злые» и так далее. Всё это мысли тех, чей стакан наполовину пуст. Да. жить сложно, а понять жизнь и замысел Вселенной или Бога практически невозможно. Нам остается лишь гадать на тему того, как можно достичь успеха в той или иной сфере. Нужно пробовать новые подходы, но нельзя унывать.

Когда человек утопает в пессимизме, он отпугивает счастье, причем не только от себя, но и от тех, кто ему дорог. Более того, многие люди просто отворачиваются от тех, кто вечно жалуется на жизнь, ведь никому не хочется слушать это и брать на себя лишний негатив. Это лишает вас любви, друзей и товарищей.

Пребывание в зоне комфорта

Многие люди каждый день занимаются одними и теми же делами, боясь заставить себя сделать что-то новое. Это совсем не значит, что вам нужно уходить с работы, бросать всё то, что вам дорого и переезжать в другой город или страну. Тут речь идет немного о другом. Важно постоянно развиваться. Человек — существо ленивое. Если нам комфортно, то не хочется развиваться, читать книги, получать новые навыки и исследовать новые грани своего сознания.

Эксперты в области биоэнергетики просто советуют не застаиваться на одном месте. Делайте маленькие шажки в сторону. Это очень важно, так как именно они помогают развиваться. Пробуйте что-то новое, не бросая то, что у вас получается лучше всего.

Вы тратите время и силы не на то, что нужно

Например, на вредные привычки или на дела, которые не приносят вам ровным счетом ничего хорошего. Кто-то тратит время и силы на помощь окружающим, хотя сам нуждается в поддержке. Другие люди работают в ненавистной им сфере, либо общаются с друзьями, которые ими пользуются и так далее. Способов потратить силы и время впустую огромное количество. Сфокусируйтесь на том, что вам нравится и на том, что помогает вам становиться лучше.