. Ангарский маньяк Михаил Попков признался еще в двух убийствах
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Ангарский маньяк Михаил Попков признался еще в двух убийствах

Ангарский маньяк Михаил Попков признался еще в двух убийствах

Бывший милиционер Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, признался в совершении еще двух преступлений, сообщают Вести-Иркутск. Ранее его приговорили к пожизненному сроку за совершение более 80 убийств. Мужчину этапировали в Иркутск.

«Михаил Попков написал явку с повинной, где признался в убийстве двух женщин в конце девяностых годов в Иркутской области. Эту информацию проверяют следователи. Если им удастся доказать причастность ангарского маньяка к этим преступлениям, то на счету Михаила Попкова будет уже 85 человеческих жизней», — говорится в сообщении.

В последнее время Попков отбывал наказание в колонии для осужденных к пожизненному лишению свободы в Мордовии, шил спецодежду. В интервью корреспонденту он признался, что мечтает отправиться в армию.


В июне 2021 года суд вынес Попкову третий приговор за убийство двух женщин. Об этих преступлениях Попков написал явки с повинной, находясь в исправительной колонии, где отбывал пожизненный срок за серию убийств. В декабре 2018 года ангарского маньяка приговорили к пожизненному заключению во второй раз. Следствием и судом установлено, что Попков с 1992 по 2010 годы совершил более 80 преступлений в Иркутске и Иркутском районе, в Ангарском и Усольском районе. Жертвами преступника стали женщины в возрасте от 16 до 40 лет, а также сотрудник милиции. Первый приговор о пожизненном заключении суд вынес в 2015 году.

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По материалам: irk

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