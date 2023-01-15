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Артем Дзюба нашел себе новый клуб

Артем Дзюба нашел себе новый клуб

Московский футбольный клуб "Торпедо" при принятии решения о подписании контракта с нападающим Артемом Дзюбой заключит с ним соглашение сроком на шесть месяцев, пишет "РБ Спорт". На данный момент решение не принято, но "шансы очень высоки".

В СМИ сообщали, что нападающий проведет с "Торпедо" зимние сборы. Как только сезон 2021/22 был завершен, Дзюба ушел из петербургского ФК "Зенит", оставшись в статусе свободного агента. В августе 2022 года с ним подписал контракт турецкий клуб "Адана Демирспор", играющий в местной суперлиге. В этом ФК россиянин продержался до ноября, а после разорвал соглашение. 


По словам самого нападающего, решение о расторжении контракта было обоюдным и взвешенным: ему хотелось играть чаще, но последние месяцы он начинал матчи на скамейке запасных. Бывший форвард "Зенита" отметил, что недолгое пребывание в Турции "многому его научило" как в спортивном, так и в человеческом аспектах: например, Дзюба вновь стал получать удовольствие от тренировочных сессий.

В команде Дзюба провел пять матчей, забил один гол.

В конце прошлого года Дзюба согласился принять участие в схватке с бойцом смешанных единоборств (ММА) Александром Емельяненко. Сам Емельяненко еще в ноябре опроверг новости о том, что ранее он предлагал Дзюбе посоревноваться. Спортсмен заявил, что у него не было никакого желания "хайпить" на персоне популярного футболиста.

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По материалам: uposters.ru

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