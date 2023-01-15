. Bethesda опубликовала концепт-арты Starfield на официальном сайте





Издательство Bethesda очевидно намерена в ближайшее время поделиться новой информацией по Starfield — напомним, релиз игры все еще запланирован на первую половину 2023 года. Ходят слухи, что продемонстрировать новый трейлер Starfield могут уже в середине февраля, в рамках супербоул LVII.

Команда Bethesda опубликовала на своем сайте 12 концепт-артов игры Starfield в высоком разрешении, которые предлагает использовать ожидающим игру фанатам в качестве обоев. Ранее эти арты уже можно было видеть в различных трейлерах и видео от разработчиков, плюс некоторые из них появлялись в соцсетях. Но теперь есть возможность на официальном сайте Bethesda (здесь) посмотреть их в высоком качестве.

Ниже можно видеть арты Starfield, которые разместила Bethesda на своем сайте.