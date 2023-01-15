. Большая вечерка творческого объединения "Под облаками" в канун старого Нового года собрала более 300 человек

Свыше 300 человек стали участниками большой вечерки творческого объединения "Под облаками".

Для участников провели мастер-классы, народные песни, танцы, хороводы и, гвоздь программы - самая красивая коза Москвы. Об этом сообщает telegram-канал творческого объединения "Под облаками".

Мероприятие прошло в ДК "ГЭС-2" и стало итоговым для класса "Святки". Воспитанники исполняли колядки, щедровки, песни, проводили обряд "Вождение козы" и танцевали в хороводах. Один из таких хороводов растянулся на весь зал Дома культуры и особенно впечатлил гостей.