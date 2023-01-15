. Братские росгвардейцы сдали кровь для раненых участников спецоперации

В Братске сотрудники вневедомственной охраны в рамках акции «Добрые дела с Росгвардией» стали донорами крови, которая необходима военнослужащим и сотрудникам, выполняющим свой воинский и служебный долг в специальной военной операции. Сейчас для раненных пациентов, вернувшихся из зоны СВО, формируется запас крови и ее компонентов. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.

В общей сложности росгвардейцы пополнили банк крови более чем на 10 литров. Медицинский персонал поблагодарил росгвардейцев, отметив, что они являются одними из самых надежных доноров.

«Мы считаем своим долгом оказать помощь нашим защитникам на передовой, ведь наша кровь может помочь кому-то в выздоровлении или спасти жизнь», — отметила сотрудница вневедомственной охраны Росгвардии по городу Братску, младший лейтенант полиции Ольга Байдина.