. Британия задумала отказаться от поддержки СВПД из-за казни подданного в Иране

Telegraph: Британия может отказаться от поддержки СВПД из-за казни Акбари в Иране

Великобритания может отказаться от поддержки иранской ядерной сделки в рамках Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) из-за казни британско-иранского гражданина Алирезы Акбари в Иране. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве королевства.

По словам собеседников издания, Лондон пересматривает свою позицию в отношении иранской ядерной сделки, поскольку ситуация «существенно изменилась» с начала переговорного процесса — в основном, из-за иранских властей.

Отмечается, что восстановление СВПД было бы «опасно глупым» шагом.

Ранее Британия ввела санкции против генерального прокурора Ирана Мохаммада Джафара Монтазери, и отозвала своего посла в Тегеране. Такое решение было принято после того, как ранее в субботу, 14 января, был казнен через повешение подозреваемый в коррупции и шпионаже бывший советник экс-министра обороны Исламской Республики Алиреза Акбари, имевший британско-иранское гражданство.