. ЧП: Блогер поедая просрочку умер от сердечного приступа
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ЧП: Блогер поедая просрочку умер от сердечного приступа

ЧП: Блогер поедая просрочку умер от сердечного приступа
Мужчина прославился, уплетая просроченную еду.   Автор необычного контента прославился тем, что употреблял в огромных количествах разную пищу, а также увлекался едой, срок годности которой давно вышел. За страницами 33-летнего Тейлора в соцсетях следили 1,7 миллиона подписчиков. Фолловеры ставили лайке на видео, где он в больших количествах поглощает бургеры, стейки, приправленные острым перцем, немецкие сосиски, вяленую рыбу и корейский рамен. Среди того, что оказывалось на столе блогера, были и просроченные продукты питания. Тейлор с энтузиазмом поглощал кукурузные хлопья, выпущенные в конце 80-х годов, баловался консервами, непригодными для пищи. О своих гастрономических экспериментах звезда TikTok систематически отчитывался в коротких видео. Накануне стало известно, что Тейлор скончался. Блогеру стало плохо и он позвонил матери, а потом сразу же вызвал скорую помощь. Медики отвезли его в клинику, но все попытки спасти пациента оказались тщетными. В тексте врачебного заключения указывается, что причиной смерти стал острый сердечный приступ. Многие фолловеры связывают кончину Тейлора с неправильными экстремальным питанием. Однако пока эти догадки не подтвердились экспертным мнением. Под последним видео блогера подписчики выражают соболезнования родным и близким и сожалеют об утрате. «Чувствую себя разбитым»; «Покойся с миром, друг»; «Не могу поверить в это, бро. Мы будем скучать», — пишут они.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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