. ЧП: Бойца ММА нашли задушенным в поезде
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ЧП: Бойца ММА нашли задушенным в поезде

ЧП: Бойца ММА нашли задушенным в поезде
Георгий Гаглоев был найден мертвым в вагоне поезда. Утром 14 января в правоохранительные органы поступило сообщение о трупе, найденном в вагоне поезда Нальчик-Москва. Полиции удалось установить имя погибшего. Им оказался боец смешанных единоборств Георгий Гаглоев, уроженец Северной Осетии. Мужчину нашли мертвым во время остановки в Ростове-на-Дону. По предварительной версии компетентных органов, смерть наступила от тромбоэмболии — закупорки легочной артерии. Некоторые предполагают, что бойца ММА могли задушить подушкой. Родственников Гаглоева проинформировали о случившемся. Они уже выехали забрать тело спортсмена и хоронить, согласно традициям. Некоторые источники предполагают, гибель участника ММА носит криминальный характер. В феврале прошлого года Георгий обратился в полицию. Спортсмен разыскивал тетю, пропавшую на границе Чечни и Ингушетии. Она направлялась из аэропорта Грозного в Беслан. Автомобиль Риммы Гаглоевой обнаружили на окраине города Сунжа. Внутри Toyota Corolla были вещи, деньги женщины и ее водителя. Последний раз она выходила на связь после прилета в аэропорт Грозного из ОАЭ. По слухам, Римма Гаглоева была гадалкой и ее убийство могло быть связано именно с родом деятельности женщины. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье, вменяющей злоумышленнику убийство двух и более лиц. Напомним, Георгий Гаглоев принимал участие в трех боях в поп-ММА. Он получил известность в определенных кругах после боев с такими спортсменами, как Саймумин Метро Люблино Мадиев, Ибрагим Ильясов, Лейва Виллагра Даниел Иван. Мужчина проиграл все три схватки. На этом карьера борца не окончилась. Он также участвовал в турнирах промоушенов Hype Fighting и ARENA, а также «Наше дело».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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