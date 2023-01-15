. ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале
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ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале

ЧП: Четверо россиян погибло в авиакатастрофе в Непале
В Непале разбился самолет с 72 пассажирами. Сегодня произошла ужасная трагедия: в Непале разбился самолет с 72 пассажирами. На борту оказались наши соотечественники. По информации посольства России в Непале, четверо граждан РФ погибли в результате катастрофы. В список наших соотечественников, оказавшихся на том злополучном рейсе, вошли: Алтунина Виктория; Бандуро Елена; Лугин Юрий; Лугин Виктор. Оказалось, что москвичка Елена Бандуро — тревел-блогер. На страницах в социальных сетях девушка рассказывала о путешествиях. Ее последнее фото было сделано в самолете, за 22 часа до катастрофы. Средства массовой информации Непала сообщают, что спасателям удалось найти двух выживших. Пострадавшие получили серьезные повреждения и находятся в критическом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Владимир Путин принес соболезнования президенту Непала в связи с крушением лайнера авиакомпании Yeti Airlines. Напомним, чрезвычайное происшествие произошло в городе Покхара. Самолет набирал высоту, как вдруг отклонился с курса. Оказалось, пилот специально увел воздушное судно от многолюдных улиц и рынков, чтобы избежать большого количества жертв. Он направил лайнер в сторону ущелья. По данным, появившимся ранее, на борту находилось 72 человека: 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Поисковые работы продолжаются. Спасателям удалось найти 45 тел. Пока неизвестно, что привело к крушению турбовинтового самолета ATR 72. Для выяснения причин специалистам потребуется изучить данные черного ящика и сделать экспертное заключение. Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник прокомментировал инцидент. По его словам, к трагедии могли привести несколько факторов: погодные условия и ошибка экипажа. «Сама катастрофа произошла по причине срыва воздушного потока с крыла, он начинает заваливаться, как это обычно бывает при потере скорости. А вот что привело к потере скорости — должна разбираться комиссия», — подчеркнул летчик.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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