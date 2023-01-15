. Цветовые решения, которые сделают любой образ дороже и элегантнее

Стандартные черные и белые тона выглядят очень стильно и богато, но это не означает, что другие оттенки не могут быть такими же престижными. Главное, знать и умело подбирать цветовые комбинации, которые смогут создать элегантный внешний вид. Читайте далее, какие цвета в одежде сделают образ дороже.

Белый

Это базовый цвет, любимый многими за свою красоту и престижность. Белый – классика, его можно увидеть на улице, вечеринках, важных мероприятиях – везде он будет подчеркивать стильный и богатый образ человека.

Красный

Этот цвет можно совмещать вместе с одеждой черных и бежевых тонов. Также не стоит забывать про голубой и серый. Белую юбку или брюки можно дополнить одеждой светло-бежевых оттенков или другими светлыми цветами. Чтобы выделиться на улице, можно надеть светлое белое пальто. Добавить изюминку элегантности помогут солнцезащитные очки. Белые туфли или кроссовки не только дополнят любой образ, но и выделят его на фоне остальных, как будто этот стиль был подобран профессионалом.

Красный – это смелый цвет, который может заставить почувствовать себя королем или королевой. Он способен привлечь внимание каждого на любой вечеринке, прогулке или деловой встрече.

Темно-синий

Красный с черным не подойдет для повседневной носки, поэтому можно обратить внимание на бежевые и песочные тона. Небольшая сумка красного цвета сможет не только дополнить любой образ, но и добавить статус ее владелице. Если на улице прохладно и хочется надеть пальто, необходимо подобрать красное, но простое и без множества мелких деталей. Единый красный стиль – это всегда элегантно и модно, но не стоит забывать про остальные цвета. К примеру, такой образ можно разбавить белыми оттенками или светло-розовыми.





Один из самых спокойных и элегантных цветов. Он легко сочетается с другими оттенками, к примеру, с красным или белым. Самое главное, умело подобрать образ.

Темно-синий отлично сочетается с бежевым, а не только с красным или белым. Темно-синее пальто с белым меховым воротников смотрится очень богато и престижно. Светлые оттенки меха будут лучше сочетаться с синим, нежели черный и серый. Строгий образ можно разбавить аксессуаром с каким-то животным. Это придаст современности и свежести. Темно-синий цвет можно дополнить аксессуарами красных и белых оттенков. Так вы будете выглядеть богато и элегантно.

Мы рассказали про цвета и способы, которые сделают любой образ богаче и привлекательнее. Главное, правильно подобрать сочетание оттенков, чтобы быть неотразимыми в любой ситуации.