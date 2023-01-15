. Цветы для посадки в тени
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Цветы для посадки в тени


Какие растения могут прижиться в тени

Многие сегодня имеют собственные дачные участки. Это места, в которых можно восстановить силы, отдохнуть от города и собрать урожай различных овощей и фруктов. 

Почти все дачи украшены различными растениями, например, цветочной продукцией. Но они в большинстве своем прихотливы к условиям выращивания. И если на даче много темных мест, то выбирать для посадки в них требуются соответствующие растения, которые гарантированно на них приживутся. 

На самом деле существует множество видов, которые прекрасно чувствуют себя в тени либо же растут исключительно в ней. Например, среди цветов темноту любят такие породы, как:

  • Астильба

Летнее растение, которое цветет на протяжении всего теплого периода. Астильба не любит сильных морозов, но при этом произрастает в условиях тени. 

  • Лилейник

Цветок характеризуется разнообразием в своих окрасах. Растет лилейник аналогично в тени. Единственное важное условие для его произрастания - хорошо удобренная почва. 

  • Настурция

Цветок обладает душистыми бутонами. Окрас последних может быть жёлтым или красным. Особенностью настурции можно считать целебные свойства - растение активно применяется при изготовлении полезных кулинарных блюд. 

  • Примула

Еще одна тенелюбивая порода. Примула способна произрастать даже под деревом. Цветок характеризуется длительным ростом даже в не самых благоприятных условиях. 

Найти другие растения, которые могут расти в тени, можно в следующей развернутой статье по теме: https://dolinasad.by/blog/sovety-pokupatelyam/chto-rastet-v-teni-vybiraem-khvoynye-rasteniya-tsvety-ovoshchi-i-plodovo-yagodnye-kultury-dlya-zaten/

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# Женское

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