. Деньги россиян хотят надежно укрыть от мошенников

В Госдуме предлагают усилить противодействие кражам с банковских счетов

Механизм возмещения россиянам денежных средств, похищенных с их счетов, целесообразно усовершенствовать, обязав кредитные организации возвращать деньги клиентам в полном объеме, если выяснится, что они пропали в результате мошеннической операции, хотя регулятор предупреждал о возможных рисках. Такие поправки в закон о национальной платежной системе содержит законопроект, который в Госдуме планируют рассмотреть в первом чтении в конце января или начале февраля. Об этом «Парламентской газете» сообщил автор инициативы, председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Воровать стали больше и чаще

В 2021 году совокупно количество переводов денег без согласия клиента, а также кражи средств с использованием методов социальной инженерии увеличились на 33,8 процента - более миллиона операций против 773 тысяч годом ранее. Причем потери граждан в последнем случае возросли до 13,6 миллиарда рублей (9,8 млрд в 2020 году). В 2022 году приемы социнженерии мошенники стали применять чаще. Только за два месяца они провели 738 тысяч операций — более чем в два раза, чем в 2021 году.

Еще большими темпами в 2021 году развивалось телефонное мошенничество: Банк России выявил и направил операторам связи для принятия мер информацию о 179 тысячах телефонных номеров, используемых в противоправных целях, что в 6,7 раза превышает показатели 2020 года (26,4 тысячи).

По словам Анатолия Аксакова, приведенные данные свидетельствуют о необходимости серьезной модернизации не только механизма противодействия хищению средств россиян («антифрод»), но и принципа возмещения уже списанных со счетов клиентов денег. Это касается как ситуаций, когда деньги были переведены мошенникам с согласия клиента, так и списаний, совершенных без него. В соответствии с предлагаемыми изменениями банк будет обязан вернуть клиенту деньги в полном объеме, если он заблаговременно получил данные от ЦБ о рисках операции, однако исполнил распоряжение клиента.

Еще одна новация, повышающая эффективность «антифрода», предлагает обязать не только банк плательщика, но и банк получателя проверять операции на признаки мошенничества. Результаты такой оценки банк получателя должен направить в банк плательщика, который будет использовать информацию при принятии решений.

Минимизировать последствия краж, совершенных методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику, в Госдуме предлагают за счет предоставления прав банкам не принимать к исполнению распоряжения по явно мошенническим операциям в течение двух дней, даже несмотря на согласие клиента. Как правило, за этот срок клиент приходит в себя и осознает, что деньги перечисляет мошеннику.

Речь идет о переводах по реквизитам, содержащимся в специальной ​базе регулятора. «Указанная база данных содержит информацию о случаях и попытках перевода денежных средств без согласия клиента. То есть Банк России подозревает о принадлежности отдельных банковских счетов мошенникам или лицам, которые участвуют в цепочке мошеннических схем, и вносит их в базу данных», — пояснил Аксаков.





Минимальный порог обсуждается

Минэкономразвития концептуально поддерживает положения законопроекта, но имеет свое видение их реализации. В частности, ведомство указывает на риски, связанные с удлинением сроков проведения операций из-за необходимости сплошной проверки всех операций клиентов. Также в министерстве не исключают, что операторы по переводу денег из-за возросшей нагрузки могут понести дополнительные расходы, сообщает «Интерфакс».

Поэтому в Минэкономразвития считают целесообразным установить минимальный порог суммы денежного перевода, при превышении которого оператор обязан проверить, перечисляет ли клиент деньги добровольно или речь идет о мошеннической операции.

По мнению автора законопроекта, тема для дискуссии есть, «но каков будет ее результат, сказать пока сложно».

«Для начала надо определиться, какая сумма считается минимальной. Но в принципе, логика в предложении Минэкономразвития есть. Потому что могут быть и злоупотребления со стороны тех, кто будет этим пользоваться», — отметил Анатолий Аксаков.

По словам депутата, в первом чтении законопроект, скорее всего, рассмотрят в январе либо в начале февраля. Он добавил, что сейчас рассматриваются возможные уточнения ко второму чтению документа, в том числе обсуждается инициатива Минэкономразвития.

Между тем в экспертной среде полагают, что эффективность предлагаемых мер серьезно повысится, если Центробанк станет жестко регламентировать сам процесс информирования кредитных организаций о возможных рисках и указывать, какие именно предостережения нельзя игнорировать.

«Особенно учитывая масштабы финансовых операций, которые сегодня переводятся в виртуальную сферу. Сюда приходят люди, которые не очень внимательно, скажем так, относятся к чистоте этих сделок. Внимание их рассеивается, и тут подключаются мошенники, умеющие психологически воздействовать на человека и использующие разные методы отъема денег», — пояснил «Парламентской газете» финансовый эксперт Михаил Беляев.