. Диетолог объяснил, как "безболезненно" похудеть после новогодних праздников
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Диетолог объяснил, как "безболезненно" похудеть после новогодних праздников

Диетолог объяснил, как "безболезненно" похудеть после новогодних праздников

Диетолог, основатель клиники Доктора Зубаревой Наталья Зубарева в беседе с "Газетой.ру" дала советы россиянам, как можно безболезненно сбросить лишние килограммы, набранные за новогодние праздники.

В первую очередь желающим похудеть нужно поскорее вернуться к привычному распорядку дня, нормальному режиму сна и бодрствования, провести ревизию холодильника и уменьшить объем потребляемых калорий на 20%. Отбой стоит устраивать не позднее 23 часов, подъем — в 6-7 утра с обязательным полноценным завтраком.


Разбирая содержимое холодильника, следует отказаться от покупных соусов и майонеза, копченой, жирной и жареной еды, а также фастфуда, маринада и сладкого. В рационе следует сторониться готовой еды из магазина "из баночек и коробочек" и почаще вспоминать о нежирном мясе, рыбе, овощах и фруктах — главных составляющих средиземноморской диеты. Фруктами надо постараться заменить себе сладкое при остром желании съесть десерт.

Касательно психологической стороны диеты специалист отмечает, что не стоит стыдиться и винить себя в набранных за праздники килограммах. Это может спровоцировать приступы жалости к себе, неприятие собственного тела, желание себя "наказать" через голодовку, за которой последует новый срыв и попытки "утешиться" с помощью чего-то вкусного и, как правило, весьма калорийного. Именно правильный эмоциональный настрой в первую очередь будет способствовать успешному похуданию.

В начале января психолог объяснила, как легче войти в рабочий режим после новогодних праздников. В процессе выхода на работу после праздников "участвует биохимия, а также гормональный режим". Во время отдыха организм настраивается на "режим счастья, покоя и получения удовольствия", поэтому к выходу на работу надо подойти обстоятельно и готовиться заранее.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Какие продукты плохо влияют на пустой желудок, что не рекомендуется есть утром натощак
Какие продукты плохо влияют на пустой желудок, что не рекомендуется
Лера Кудрявцева поделилась селфи с подросшей дочкой после возвращения из отпуска
Лера Кудрявцева поделилась селфи с подросшей дочкой после возвращения
Лариса Долина рассказала о своей зависимости
Лариса Долина рассказала о своей зависимости
Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте
Ксения Собчак рассказала об отношении к русским на заграничном курорте
Тайны Филиппа Киркорова выдал пластический хирург
Тайны Филиппа Киркорова выдал пластический хирург
Диетолог объяснил, как "безболезненно" похудеть после новогодних праздников
Диетолог объяснил, как "безболезненно" похудеть после
Красивая дата: можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023
Красивая дата: можно ли жениться и выходить замуж 23.02.2023
Создатели Tunic: про плюсы и минусы подписки Game Pass для разработчиков
Создатели Tunic: про плюсы и минусы подписки Game Pass для
Раскрыто число погибших при ударе ВСУ по городу Пологи в Запорожье
Раскрыто число погибших при ударе ВСУ по городу Пологи в Запорожье
Сын Наташи Королевой и его подруга теперь сами зарабатывают на жизнь
Сын Наташи Королевой и его подруга теперь сами зарабатывают на жизнь
Шамана сняли с ротации после отказа ехать на Донбасс
Шамана сняли с ротации после отказа ехать на Донбасс
Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой
Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой

Топ на сегодня

Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения пенсии
Россиянам рассказали о способе увеличить трудовой стаж для получения
Звезду «Флэша» приговорили к году исправительных работ за кражу со взломом
Звезду «Флэша» приговорили к году исправительных работ за кражу со
Почти все граждане Венгрии высказались против антироссийских санкций ЕС
Почти все граждане Венгрии высказались против антироссийских санкций
Памела Андерсон проигнорировала письмо от сыгравшей ее в сериале Лили Джеймс
Памела Андерсон проигнорировала письмо от сыгравшей ее в сериале Лили
Китай раскритиковал создателей «международного порядка»
Китай раскритиковал создателей «международного порядка»

Еще по теме

Диетологи: как сбросить новогодние килограммы
Это помогает похудеть лучше диет: раскрыто безболезненное похудение с помощью одного принципа
Похудение блокирует одно действие: об элементарном способе, как похудеть, рассказала диетолог
Есть всё, что хочется, и не полнеть: диетологи определили идеальную формулу похудения