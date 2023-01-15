. Диетолог объяснил, как "безболезненно" похудеть после новогодних праздников

Диетолог, основатель клиники Доктора Зубаревой Наталья Зубарева в беседе с "Газетой.ру" дала советы россиянам, как можно безболезненно сбросить лишние килограммы, набранные за новогодние праздники.

В первую очередь желающим похудеть нужно поскорее вернуться к привычному распорядку дня, нормальному режиму сна и бодрствования, провести ревизию холодильника и уменьшить объем потребляемых калорий на 20%. Отбой стоит устраивать не позднее 23 часов, подъем — в 6-7 утра с обязательным полноценным завтраком.

Разбирая содержимое холодильника, следует отказаться от покупных соусов и майонеза, копченой, жирной и жареной еды, а также фастфуда, маринада и сладкого. В рационе следует сторониться готовой еды из магазина "из баночек и коробочек" и почаще вспоминать о нежирном мясе, рыбе, овощах и фруктах — главных составляющих средиземноморской диеты. Фруктами надо постараться заменить себе сладкое при остром желании съесть десерт.

Касательно психологической стороны диеты специалист отмечает, что не стоит стыдиться и винить себя в набранных за праздники килограммах. Это может спровоцировать приступы жалости к себе, неприятие собственного тела, желание себя "наказать" через голодовку, за которой последует новый срыв и попытки "утешиться" с помощью чего-то вкусного и, как правило, весьма калорийного. Именно правильный эмоциональный настрой в первую очередь будет способствовать успешному похуданию.

В начале января психолог объяснила, как легче войти в рабочий режим после новогодних праздников. В процессе выхода на работу после праздников "участвует биохимия, а также гормональный режим". Во время отдыха организм настраивается на "режим счастья, покоя и получения удовольствия", поэтому к выходу на работу надо подойти обстоятельно и готовиться заранее.