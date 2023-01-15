. Для пациентов военного госпиталя в Иркутске приобретут спортивное оборудование
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Для пациентов военного госпиталя в Иркутске приобретут спортивное оборудование

Для пациентов военного госпиталя в Иркутске приобретут спортивное оборудование

15 января губернатор Иркутской области Игорь Кобзев побывал в госпитале, где проходят реабилитацию бойцы, получившие ранения во время специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Решается вопрос по посещению бассейна, проведению занятий по плаванию и других форм восстановительного лечения. С бойцами по-прежнему работают волонтёры. Они помогают в решении бытовых вопросов, встречают и размещают приезжающих родственников бойцов, организовали в госпитале новогодний вечер и накрыли праздничный стол.


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По материалам: irk

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