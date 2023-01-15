. Дмитрий Нагиев назвал смерть Инны Чуриковой личной трагедией
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Дмитрий Нагиев назвал смерть Инны Чуриковой личной трагедией

Дмитрий Нагиев назвал смерть Инны Чуриковой личной трагедией
Актер Дмитрий Нагиев сильно переживает уход актрисы Инны Чуриковой. Артист с трепетом отзывается об Инне Чуриковой. Уход великой артистки он назвал личной утратой, без которой мир перестанет быть столь красочным. В беседе с «Пятым каналом» телеведущий дрожащим голосом объяснил, почему близко к сердцу принял смерть Инны Чуриковой.
«Для меня уход Чуриковой это личная утрата. Не только потому что я был с ней знаком, не только потому что я работал с ней в кино, а потому что она великая актриса, которая подарила этому миру свет и тона», — высказался шоумен. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни от остановки сердца. Примечательно, что последние дни жизни Инна Михайловна провела в больнице, но Новый год она встретила дома. В соцсетях актриса опубликовала фото 1 января, которое стало последним. 
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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