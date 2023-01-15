. Дмитрий Назаров жалкий, заявил Шахназаров

Актер Дмитрий Назаров сделал скандальное заявление. Недавно звезда сериала «Кухня» огорошил патриотично настроенных жителей нашей страны. В небольшом интервью он позитивно отозвался об уехавших из страны артистах, чем сильно расстроил публику. *Артур Смольянинов признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 13.01.2023. Не обошел тему скандального интервью 55-летний публицист Михаил Шахназаров. Он иронично отозвался о высказываниях Назарова, а также отметил — Дмитрий Юрьевич не первый и не последний в череде желающих покритиковать действия России на международной арене. «Посмотрел короткое онлайн-интервью, уволенного Хабенским, Дмитрия Назарова. Хороший актер. Увидел камеру ноута и тут же начал митинговать, раскалил эмоцию, излил Ниагару банальностей. И выглядело это и смешно и жалко. Дескать, вот она я, живая, голосящая, правда. Не ваше это, Дмитрий. Поляна занята. Ауг херню несет из Таллина, Смольянинов* из Риги наговорил много, в Израиле целая бригада «интеллектуалов» сидит. Частушки с гитарой у вас лучше получаются», — ехидничает Шахназаров. Михаил Сергеевич поделился своим видением современной обстановки в мире отечественной культуры. По его словам, в сфере театра, кино и на музыкальной арене произошел раскол, а причиной стал вовсе не талант.«А вообще, забавно. У нас теперь артисты делятся не на плохих и хороших, а на тех кто поддержал или не поддержал власть. И те, кто не поддержал, больно уж напоминают швондеровский домком», — размышляет Шахназаров. Напомним, несколько дней назад 65-летний Назаров дал интервью, в котором очень тепло отозвался об уехавшем в Израиль Анатолии Белом и поделился переживаниями о будущем актера. Более того, Дмитрий Юрьевич отметил, что МХТ по схожим причинам один за другим покидают артисты. «Не называя фамилий, скажу: народу меньше стало. Многие уехали», — раскрыл он секреты театра. А вчера стало известно, что Константин Хабенский подписал приказ об отстранении Назарова от спектаклей. Сам Дмитрий Юрьевич не хочет комментировать скандальное интервью, а об увольнении из МХТ, по его признанию, даже не слышал, хотя заместитель директора театра по связям с общественностью Вадим Верник подтвердил журналистам информацию об уходе артиста.