. Фейспластика: особенности и преимущества процедуры
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фейспластика: особенности и преимущества процедуры

Достичь омоложения лица можно разными методами. Кто-то делает инъекции ботокса, а особо рискованные — соглашаются на пластическую операцию. Однако есть способ, который позволяет омолодить лицо без сложных операций и опасных последствий. Этот метод называется фейспластика. Пройти эту процедуру можно в mimikaspb. В статье рассмотрим, что представляет собой фейспластика, в чем ее особенности и какие результаты стоит ожидать.

В чем особенность фейспластики

В отличие от многих других методик в основе фейспластики лежит понимание простой истины: организм — это единая система, в которой все органы взаимосвязаны между собой. Именно поэтому рассматриваемая процедура направлена в первую очередь на воздействие на весь организм, а не только на лицо. Так, специалист по фейспластике проводит мануальные упражнения для нормализации лимфатического тока, работы диафрагмы, состояния мышц и пр. — и лишь только в ходе этих процедур постепенно переходит к лицу, прорабатывая череп и головные мышцы.

Стоит отметить, что фейспластика — это не только про красоту и молодость, как многие другие процедуры. Фейспластика — это в первую очередь про здоровье. То есть специалист улучшает здоровье пациента, тем самым обеспечивает молодость и красоту лица. В основе данной практики лежит понимание того, что такие проблемы, как непринятие себя, асимметрия лица и пр. происходят из-за нарушенного здоровья.

Каких результатов позволяет добиться фейспластика

Рассматривая процедура поможет:

  • нормализовать контуры лица путем полного снятия отеков, восстановить нормальную симметрию;
  • оптимизировать упругость кожи, сгладить морщины;
  • уменьшить размеры мешков под глазами, вследствие чего они станут практически незаметными;
  • нормализовать осанку, сделать ее более ровной и красивой;
  • улучшить женское здоровье.

Все процедуры, проводимые в рамках фейспластики, также позволяют добиться промежуточных эффектов. Так, пациенты отмечают, что уже после нескольких сеансов у них улучшается общее самочувствие, нормализуется работа желудочно-кишечного тракта, улучшается зрение, исчезают мигрени и головные боли. Также рассматриваемая процедура позволяет нормализовать сон, привести в норму гормональный фон, повысить качество отдыха, восстановить силу и энергию. Пациенты также приходят к пониманию необходимости переосмыслить жизнь, принять себя, начать заботиться о своем организме.


# Женское

Последние новости

Офицер спецназа сообщил о пытающихся скрыться при зачистке Соледара солдатах ВСУ
Офицер спецназа сообщил о пытающихся скрыться при зачистке Соледара
В Литве усомнились в возможности появления «Дождя» в эфире страны
В Литве усомнились в возможности появления «Дождя» в эфире страны
Заручиться поддержкой высших сил: три молитвы-защиты от дьявола, Сатаны, бесов и любой другой нечистой силы
Заручиться поддержкой высших сил: три молитвы-защиты от дьявола,
Директор русского театра в Грузии развеял мифы об отношении Кикабидзе к России
Директор русского театра в Грузии развеял мифы об отношении Кикабидзе
Лолита Милявская высказалась о бывшем муже Александре Цекало
Лолита Милявская высказалась о бывшем муже Александре Цекало
ЧП: Блогер поедая просрочку умер от сердечного приступа
ЧП: Блогер поедая просрочку умер от сердечного приступа
Влад Лисовец рассказал о модных трендах 2023 года
Влад Лисовец рассказал о модных трендах 2023 года
Василиса Володина рассказала, кому грозят проблемы на следящей неделе с 16-22.01.23
Василиса Володина рассказала, кому грозят проблемы на следящей неделе
Сергей Довгалюк назначен заместителем губернатора Иркутской области
Сергей Довгалюк назначен заместителем губернатора Иркутской области
Братские росгвардейцы сдали кровь для раненых участников спецоперации
Братские росгвардейцы сдали кровь для раненых участников спецоперации
Россиянам рассказали о погоде в феврале
Россиянам рассказали о погоде в феврале
WWE 2K23 представят в конце января, а релиз игры состоится уже в марте
WWE 2K23 представят в конце января, а релиз игры состоится уже в марте

Топ на сегодня

Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой
Лера Кудрявцева прокомментировала смерть Инны Чуриковой
Выяснилось, кто новый избранник Ани Лорак
Выяснилось, кто новый избранник Ани Лорак
Шамана сняли с ротации после отказа ехать на Донбасс
Шамана сняли с ротации после отказа ехать на Донбасс
Кабмин утвердил минимальную цену на самолеты Superjet из российских запчастей
Кабмин утвердил минимальную цену на самолеты Superjet из российских
Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России
Власти Индии назвали условие для ограничения покупки нефти из России

Еще по теме

Екатерине Колесниченко-Капелюш уже не помогают даже инъекции ботокса
Чем эффективен укол ботокса при морщинах на лбу?
Инъекции молодости для всех женщин
Витамин Д не помогает в лечении заболеваний