. Фейспластика: особенности и преимущества процедуры

Достичь омоложения лица можно разными методами. Кто-то делает инъекции ботокса, а особо рискованные — соглашаются на пластическую операцию. Однако есть способ, который позволяет омолодить лицо без сложных операций и опасных последствий. Этот метод называется фейспластика. Пройти эту процедуру можно в mimikaspb. В статье рассмотрим, что представляет собой фейспластика, в чем ее особенности и какие результаты стоит ожидать.

В чем особенность фейспластики

В отличие от многих других методик в основе фейспластики лежит понимание простой истины: организм — это единая система, в которой все органы взаимосвязаны между собой. Именно поэтому рассматриваемая процедура направлена в первую очередь на воздействие на весь организм, а не только на лицо. Так, специалист по фейспластике проводит мануальные упражнения для нормализации лимфатического тока, работы диафрагмы, состояния мышц и пр. — и лишь только в ходе этих процедур постепенно переходит к лицу, прорабатывая череп и головные мышцы.

Стоит отметить, что фейспластика — это не только про красоту и молодость, как многие другие процедуры. Фейспластика — это в первую очередь про здоровье. То есть специалист улучшает здоровье пациента, тем самым обеспечивает молодость и красоту лица. В основе данной практики лежит понимание того, что такие проблемы, как непринятие себя, асимметрия лица и пр. происходят из-за нарушенного здоровья.

Каких результатов позволяет добиться фейспластика

Рассматривая процедура поможет:

нормализовать контуры лица путем полного снятия отеков, восстановить нормальную симметрию;

оптимизировать упругость кожи, сгладить морщины;

уменьшить размеры мешков под глазами, вследствие чего они станут практически незаметными;

нормализовать осанку, сделать ее более ровной и красивой;

улучшить женское здоровье.

Все процедуры, проводимые в рамках фейспластики, также позволяют добиться промежуточных эффектов. Так, пациенты отмечают, что уже после нескольких сеансов у них улучшается общее самочувствие, нормализуется работа желудочно-кишечного тракта, улучшается зрение, исчезают мигрени и головные боли. Также рассматриваемая процедура позволяет нормализовать сон, привести в норму гормональный фон, повысить качество отдыха, восстановить силу и энергию. Пациенты также приходят к пониманию необходимости переосмыслить жизнь, принять себя, начать заботиться о своем организме.



