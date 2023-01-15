. Гороскоп от Тамары Глобы на неделю с 16 по 22 января 2023 года

Предстоящая неделя с 16 по 22 января 2023 года будет удачной для большинства знаков зодиака. По прогнозу Тамары Глобы, она станет стартовой для начала больших перемен. Астролог рассказала, кого ожидают позитивные изменения в жизни, а кого негативные.

Овен

У представителей этого знака может появиться шанс реализовать заветные мечты, если в эти дни они не растеряют свой оптимизм и запас энергии. Также на этой неделе возможна судьбоносная встреча с близким по духу человеком.

Телец





Тельцам на этой неделе может поступить выгодное предложение о смене работы. Не стоит сомневаться в перспективах. Настраивайтесь на позитив и готовьтесь к благоприятным переменам в жизни. Постарайтесь сглаживать «острые углы» в общении с близкими.

Близнецы





У Близнецов благоприятный период для обучения и получения новых профессиональных навыков. Постарайтесь использовать его сполна. Это пригодится в карьерном росте, который у вас не за горами. Не обольщайтесь тем, что сейчас вы будете находиться в центре внимания. Лучше направьте свою энергию на укрепление отношений с близкими людьми.

Рак





Благодаря усилившимся интеллектуальным способностям и приливу энергии, Рак сможет достичь успеха в важных делах и приблизиться к поставленным целям, а к концу недели позволит себе отдохнуть. Старайтесь в этот период избегать ненужных трат.

Лев





У Львов благоприятное время для размышлений, анализа и принятия важных решений. Не упустите на этой неделе возможности познакомиться с полезными людьми, которые могут позитивно повлиять на ваше продвижение по карьерной лестнице. Постарайтесь действовать решительно и проявлять инициативу в важных вопросах.

Дева





Деву на этой неделе ждет финансовый успех, но постарайтесь не тратить заработанные деньги. Вам предстоит еще немало вложений для достижения поставленных целей. Будьте готовы к неурядицам с коллегами и держите свои эмоции под контролем. Близкому человеку не давайте повод для ревности.

Весы





Весам на этой неделе следует заняться планированием и составлением своего рабочего графика. Постарайтесь более рационально распределить свое время для работы и отдыха, чтобы не расходовать зря энергию. В финансовых делах возможно улучшение. Также есть вероятность изменить свою личную жизнь в лучшую сторону.

Скорпион





На этой неделе для Скорпиона будут открыты все дороги. Вы можете смело составлять самые грандиозные планы, начинать новые проекты и действовать в направлении поставленных целей. Все будет легко получаться, приятные события поднимут вам настроение. Но при этом следует найти время для своих близких и провести с ними выходной день.

Стрелец





Стрельцов ждут позитивные изменения в профессиональной сфере, новые полезные знакомства и деловые встречи с влиятельными людьми. Будьте к ним психологически готовы, не упустите свой шанс улучшить материальное положение. Творческие Стрельцы могут рассчитывать на вдохновение, которое приведет к успеху.

Козерог





У Козерога начинается благоприятный период для начала новых проектов и выгодного вложения средств. Вы можете смело планировать свои дела и начинать двигаться в нужном направлении. У вас нет необходимости форсировать события и работать «на износ». Все будет даваться легко и останется время на отдых.

Водолей





Водолею на этой неделе предстоит пройти через некоторые испытания. Вы выдержите их на «отлично», если будете полагаться на свою интуицию — в этот раз она вас не подведет. Держите под контролем свои финансовые дела и не пользуйтесь советами посторонних людей.

Рыбы





У Рыб ожидается непростой период, полный всевозможных домашних хлопот и мелких профессиональных дел. Если не поддадитесь плохому настроению и негативным эмоциям, все закончится на позитивной ноте. Постарайтесь уделять время общению с близкими, не отказывайте им во внимании.